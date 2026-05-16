FOTO Il Rotary si mobilita con le città di Benevento e Monopoli per la Via Appia

Il Rotary ha avviato iniziative con le città di Benevento e Monopoli per promuovere e valorizzare la Via Appia, una strada storica che collega diverse regioni italiane. L’intervento riguarda attività di tutela e promozione del patrimonio culturale lungo il tratto della strada antica. Sono stati coinvolti enti locali e associazioni per sostenere interventi di recupero e valorizzazione, con l’obiettivo di preservare e comunicare l'importanza storica e culturale della via. La collaborazione si concentra sulla promozione di progetti di tutela e fruizione del patrimonio.

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I due Rotary hanno questa mattina suggellato il comune impegno per un concreto sostegno a favore della Regina Viarium e della sua variante Traianea sulla scorta della convinzione che la rinnovata sinergia tra i due sodalizi possa trovare in questo contesto la definitiva consacrazione. A presiedere i lavori, moderati da Rossella Del Prete, Presidente Fondazione Città Spettacolo, e’ stato Raffele Pilla presidente del Rotary di Benevento che ha sottolineato: “Lo scorso anno a Monopoli si sono recati i rotariani sanniti, oggi sono loro in Campania. Via Appia e via Traiana fanno entrambe parte del patrimonio Unesco. Benevento ha rappresentato l’inizio e Monopoli rappresenta l’arrivo nella zona adriatica”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Il Rotary si mobilita con le città di Benevento e Monopoli per la Via Appia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento SERIE C/ Monopoli-Benevento 2-1, il Veneziani si conferma un tabù per la StregaTempo di lettura: 4 minuti90’+6?- Triplice fischio al Veneziani che si conferma stregato per i giallorossi dove non vincono dalla stagione 2015-16. Benevento, inseguita su via Appia: arrestato 25enne con 2 kg di hashishNella tarda serata di ieri, un’operazione della Squadra Mobile della Polizia di Stato ha portato al sequestro di circa 2 kg di hashish e all’arresto...