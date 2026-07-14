Benevento due big di C su Tumminello | Perlingieri in uscita Starita prigioniero
Il Catania ha avanzato un’offerta per il calciatore Marco Tumminello, attualmente in forza al Benevento. La società rossazzurra ha già tentato di acquistare Stefano Scognamillo, considerato incedibile, senza successo. Nel frattempo, il Benevento sta valutando l’uscita di Perlingieri, mentre Starita rimane fuori dal progetto e si trova in una posizione di mercato. La trattativa tra Catania e Benevento per Tumminello è in corso, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.
Tempo di lettura: 3 minuti Dopo aver sferrato l’assalto andato a vuoto per Stefano Scognamillo, considerato assolutamente incedibile dal Benevento, il Catania ci prova per Marco Tumminello, calciatore che in Serie C ha sempre fatto la differenza. Sarebbe lui uno dei profili più gradito al nuovo allenatore degli etnei Longo, ma come per Scognamillo tutto lascia credere che sarà solo un sogno di una notte di mezza estate. Nel 4-2-3-1 di Floro Flores, Tumminello è uno dei pochissimi in rosa capace di “galleggiare” tra le linee e porre in essere quel lavoro di raccordo tra i reparti che il tecnico reputa fondamentale. A prescindere dall’arrivo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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