Benevento due big di C su Tumminello | Perlingieri in uscita Starita prigioniero

Notizia in breve

Il Catania ha avanzato un’offerta per il calciatore Marco Tumminello, attualmente in forza al Benevento. La società rossazzurra ha già tentato di acquistare Stefano Scognamillo, considerato incedibile, senza successo. Nel frattempo, il Benevento sta valutando l’uscita di Perlingieri, mentre Starita rimane fuori dal progetto e si trova in una posizione di mercato. La trattativa tra Catania e Benevento per Tumminello è in corso, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.