Benevento due big di C su Tumminello | Perlingieri in uscita Starita prigioniero

Da anteprima24.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Catania ha avanzato un’offerta per il calciatore Marco Tumminello, attualmente in forza al Benevento. La società rossazzurra ha già tentato di acquistare Stefano Scognamillo, considerato incedibile, senza successo. Nel frattempo, il Benevento sta valutando l’uscita di Perlingieri, mentre Starita rimane fuori dal progetto e si trova in una posizione di mercato. La trattativa tra Catania e Benevento per Tumminello è in corso, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo aver sferrato l’assalto andato a vuoto per Stefano Scognamillo, considerato assolutamente incedibile dal Benevento, il Catania ci prova per Marco Tumminello, calciatore che in Serie C ha sempre fatto la differenza. Sarebbe lui uno dei profili più gradito al nuovo allenatore degli etnei Longo, ma come per Scognamillo tutto lascia credere che sarà solo un sogno di una notte di mezza estate. Nel 4-2-3-1 di Floro Flores, Tumminello è uno dei pochissimi in rosa capace di “galleggiare” tra le linee e porre in essere quel lavoro di raccordo tra i reparti che il tecnico reputa fondamentale. A prescindere dall’arrivo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

benevento due big di c su tumminello perlingieri in uscita starita prigioniero
© Anteprima24.it - Benevento, due big di C su Tumminello: Perlingieri in uscita, Starita “prigioniero”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Stuart Fails To Save The Universe su HBO Max, svelato il trailer e la data di uscita dello spin-off di The Big Bang Theory

Occhio Benevento, una big di serie B interessata a LamestaUn club di serie B ha mostrato interesse per il centrocampista che ha giocato bene con il Benevento questa stagione.

Diretta | Benevento Foggia (risultato finale 1-0): decide il guizzo di Tumminello! (15 marzo 2026)Prosegue la diretta Benevento Foggia, risultato ancora di 1-0. Non è stato un avvio di ripresa esaltante, anche se qualche occasione l’abbiamo vista come ad esempio quelle capitate a Lamesta nel giro ... ilsussidiario.net

Video Benevento Salernitana (5-1)/ Gol e highlights: Tumminello ne fa due, sorpasso in classifica!Video Benevento Salernitana che racconta la sfida valevole per il girone C di Lega Pro. Cronaca e migliori azioni della sfida. Video Benevento Salernitana che racconta un primo tempo incandescente tra ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web