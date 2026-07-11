Campagna Amica al San Jacopo Allarme energy drink per i giovani Il 29% li consuma con regolarità

PISTOIA Abitudini alimentari e salute è un binomio che, oggi più che mai, è fondamentale rinsaldare. E l’iniziativa ‘ Campagna Amica per la Salute ’, promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, ha proprio l’obiettivo di fare chiarezza sul legame che oggi unisce ‘cibo’ e ‘salute’, riportando al centro delle tavole dei pistoiesi cibo che fa bene, ma che al tempo stesso previene anche le malattie e migliora la qualità della vita. Ieri mattina, a partire dalle 8.30, l’appuntamento è arrivato all’ Ospedale San Jacopo, in contemporanea ad altri settanta ospedali italiani, e ha visto i produttori della rete Coldiretti-Campagna Amica per la prima volta portare un’ampia selezione di eccellenze agricole pistoiesi all’ospedale pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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