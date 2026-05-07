La distribuzione automatica evolve | più qualità e nuovi trend Crescono frutta secca piatti pronti ed energy drink

Nel 2025, il settore della distribuzione automatica ha registrato una crescita significativa con un aumento nell’offerta di prodotti come frutta secca, piatti pronti ed energy drink. Le novità riguardano anche le tecnologie utilizzate, con sistemi più avanzati e qualitativi che migliorano l’esperienza di acquisto dei consumatori. La tendenza si conferma anche a Rimini, dove si nota un incremento nelle vendite di questi prodotti rispetto agli anni precedenti.

Rimini, 7 maggio 2026 – Il 2025 si è confermato un anno di cambiamento per la distribuzione automatica, che registra una lieve flessione delle consumazioni a 3,66 miliardi (-4,18% rispetto al 2024), accompagnata da una riduzione più contenuta del fatturato, che si attesta a circa 1,55 miliardi di euro (-2,92%). In lieve calo anche il parco macchine, con 785 mila distributori installati (-2,9%), che rimane comunque il più esteso d’Europa. È quanto emerge dallo studio di settore realizzato da Jakala per CONFIDA - Associazione Italiana Distribuzione Automatica, da cui tuttavia traspare anche un interesse verso nuovi trend e abitudini di consumo di qualità, con l’affermarsi di prodotti innovativi che si affiancano a quelli tradizionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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