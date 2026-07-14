Mercedes non produrrà la nuova Classe G in Germania

Mercedes ha deciso di non produrre la nuova versione della Classe G in Germania. La versione compatta, prevista per il 2027, sarà invece realizzata nello stabilimento di Kecskemét in Ungheria. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni tra Cina, Europa e USA, ma non ha comportato il rinvio del lancio del modello.

Sebbene le difficoltà tra Cina, Europa e USA persistano, Mercedes non rinuncia alle novità. Pianificata di anni e attesa nel 2027, la versione compatta della Classe G sarà costruita presso lo stabilimento ungherese di Kecskemét. Una sorpresa, considerando il valore - anche simbolico - che questo modello porta con sé, non vederla assegnata a una delle fabbriche tedesche.Costa troppoLa scelta di produrre una nuova automobile in Europa dell'Est è una questione di convenienza e opportunità. Ovviamente, la fabbrica in Ungheria ha spese di gestione nettamente inferiore rispetto a una in Germania. Secondo il Direttore finanziario della Stella di Stoccarda, Harald Wilhelm, i costi di produzione sono inferiore del 70% nei confronti di un impianto tedesco. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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2027 Mercedes-Maybach S-Class Production in Germany | Factory 56

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