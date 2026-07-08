Mercedes ha mostrato a Roma il nuovo aggiornamento della Classe S, in occasione delle celebrazioni per i 140 anni dalla nascita dell’automobile. La presentazione si è svolta nella capitale italiana, sede della filiale del marchio nel paese. La vettura è stata esposta al pubblico in un evento che ha coinciso con le ricorrenze storiche legate all’invenzione dell’automobile, risalente al 1886.

Mercedes sceglie Roma, da oltre mezzo secolo sede della filiale italiana, per svelare l'ultimo aggiornamento della Classe S. Una presentazione contemporanea alle celebrazioni per i 140 anni dalla nascita dell'automobile, datata 1886 quando ad essere brevettata fu la Benz Patent Motorwagen. Oggi, la rinnovata ammiraglia tedesca introduce mirati ritocchi estetici, un'architettura digitale rivoluzionata e una gamma di propulsori ottimizzati per prestazioni ed efficienza. A introdurre l’evento di lancio della vettura è stato il presidente e amministratore delegato di Mercedes-Benz Italia, Marc Langenbrinck, che ha ripercorso la storia di tutte le “prime volte” del brand tedesco in fatto d’innovazione: dall'introduzione di Abs e airbag, fino alla svolta digitale contemporanea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nuova Mercedes Classe S vista da vicino a Roma

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