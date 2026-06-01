Il nuovo pick-up Mercedes Classe X è stato annunciato e sarà disponibile nel prossimo anno. La vettura riprende il design robusto e funzionale, con linee moderne e dettagli tecnici aggiornati. La produzione riprenderà in uno stabilimento europeo. Non sono stati comunicati prezzi né specifiche tecniche definitive. La prima generazione è uscita di scena nel 2020, lasciando spazio a questa attesa novità.

Il ritorno del pick-up con la Stella è uno dei temi più discussi dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, soprattutto dopo l’uscita di scena della prima generazione nel 2020. I render e i progetti indipendenti dei tuner (come le celebri interpretazioni di Pickup Design ) continuano a immaginare come potrebbe evolversi il concetto di cassonato premium secondo gli attuali canoni stilistici del marchio. Ad oggi non ci sono ancora conferme ufficiali sul ritorno di un veicolo del genere. A differenza del primo modello (nato sulla base tecnica della Nissan Navara e criticato per una parentela fin troppo evidente nei materiali interni), la filosofia per un’eventuale nuova Mercedes Classe X cambia radicalmente prospettiva, puntando sull’indipendenza tecnica e sulla transizione ecologica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes Classe X: come sarà il nuovo pick-up tedesco?

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Mercedes Classe S si aggiorna: il riferimento del lusso è ancora tedesco

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