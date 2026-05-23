Roma assalto agli esterni | contatti per Summerville

Notizia in breve

Gian Piero Gasperini ha inviato una richiesta formale alla dirigenza per ottenere due nuovi esterni d’attacco per la prossima stagione. La Roma ha iniziato i primi contatti con l’entourage di Crysencio Summerville, attaccante del West Ham, per valutare un possibile trasferimento. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono dettagli sull’esito delle negoziazioni. La società sta monitorando la situazione del giocatore e valuta le opzioni disponibili.