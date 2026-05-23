Roma assalto agli esterni | contatti per Summerville

Da sololaroma.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gian Piero Gasperini ha inviato una richiesta formale alla dirigenza per ottenere due nuovi esterni d’attacco per la prossima stagione. La Roma ha iniziato i primi contatti con l’entourage di Crysencio Summerville, attaccante del West Ham, per valutare un possibile trasferimento. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono dettagli sull’esito delle negoziazioni. La società sta monitorando la situazione del giocatore e valuta le opzioni disponibili.

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Gian Piero Gasperini ha chiesto ufficialmente alla dirigenza due nuovi esterni d’attacco per la prossima stagione e la Roma ha già avviato i primi contatti diretti con l’entourage di Crysencio Summerville, ala del West Ham. Secondo quanto rivelato dal sito alfredopedulla.com, il calciatore piace moltissimo a Trigoria, ma la concorrenza è fitta. Il nodo cifre e la carta Championship per Summerville. La valutazione attuale del cartellino di Summerville è di 30 milioni di euro più bonus. Un prezzo fissato dal club inglese che tuttavia potrebbe crollare nelle prossime settimane. L’eventuale retrocessione in Championship del West Ham cambierebbe infatti i piani societari degli inglesi, agevolando l’affondo immediato della Roma che ha già sondato la disponibilità degli agenti del giocatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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