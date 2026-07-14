Mercato Inter Pistocchi | Vorrei vedere miglioramenti in ogni ruolo venderei Luis Henrique

Pistocchi ha dichiarato di voler vedere miglioramenti in tutti i ruoli dell'Inter e ha suggerito di vendere Luis Henrique. Il mercato dei nerazzurri necessita di un cambio di strategia, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti offensivi. Attualmente, non ci sono dettagli su eventuali trattative o nomi specifici coinvolti. La società è sotto pressione per intervenire sul mercato e rafforzare la rosa.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato dei nerazzurri deve registrare un cambio di rotta improvviso per quanto riguarda i rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche diffuse da Maurizio Pistocchi, il trasferimento di Anan Khalaili verso il club milanese è definitivamente sfumato a causa del mancato superamento delle visite mediche di idoneità. Questo stop forzato ha costretto la dirigenza di Viale della Liberazione a rivedere immediatamente i propri piani strategici per la sessione estiva. ULTIMISSIME MERCATO – « Bos ha sempre giocato a destra ed è stato il migliore in campo, anche contro Paraguay e USA fino a quando non l’anno fatto fuori con un fallaccio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Mercato InterOfferta Migliorata Incontro Decisivo

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