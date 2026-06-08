Mercato Inter il destino incrociato tra Luis Henrique e Palestra | ecco il punto

Da internews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato dell'Inter si concentra sulla cessione di Dumfries, diretto verso il Real Madrid, mentre i dirigenti stanno preparando le mosse per rafforzare la rosa. In particolare, si parla di un possibile arrivo di Luis Henrique, con trattative in corso tra il club e il giocatore. Le operazioni sono state annunciate mentre si definiscono le strategie per le uscite e le entrate di questa sessione di mercato.

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Inter News 24 Mercato Inter, con l’addio di Dumfries verso il Real Madrid, Marotta e Ausilio pianificano il doppio colpo tra entrate e uscite. Una delle priorità del mercato dell’Inter è risolvere la questione legata alla fascia destra, dopo la partenza di Dumfries verso il Real Madrid, ormai praticamente ufficializzata sia da Beppe Marotta che da Piero Ausilio. Si sta ragionando, come riporta oggi il Corriere dello Sport, su due fronti in contemporanea. Il primo è il futuro di Luis Henrique, il secondo è la trattativa con l’Atalanta per Marco Palestra. LEGGI ANCHE:   Le ultimissime di casa Inter «Il brasiliano ha dato sì un contributo nel percorso stagionale della squadra, ma non ha convinto al punto da portare l’Inter a puntare su di lui anche per il futuro» si legge sul quotidiano sportivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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