Mercato Inter il Besiktas prepara l’affondo per Luis Henrique | pronto un prestito con diritto di riscatto

Il Besiktas sta negoziando con l’Inter per il trasferimento di Luis Henrique durante la prossima sessione di mercato estiva. La trattativa prevede un prestito con diritto di riscatto. Al momento, non sono stati confermati dettagli sull’accordo tra le due società o sui termini specifici dell’operazione. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra le parti nei prossimi mesi.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Luis Henrique potrebbe trasferirsi al Besiktas in estate: i turchi vogliono il calciatore in prestito con diritto di riscatto. L’ Inter vede accendersi i riflettori del mercato internazionale su uno dei suoi talenti offensivi. Il Be?ikta? ha rotto gli indugi per assicurarsi le prestazioni di Luis Henrique in vista della stagione 20262027. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Luis Henrique nel mirino del Be?ikta?. Secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatik, la dirigenza bianconera ha individuato nel brasiliano il profilo ideale per rinforzare le proprie corsie esterne. Luis Henrique,...🔗 Leggi su Internews24.com

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