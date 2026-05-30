Mercato Inter Frattesi diventa una contropartita? Il centrocampista può inserirsi nell’affare Palestra | i dettagli

Da internews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista classe ’99 lascia l’Inter a fine stagione, poiché non rientra nei piani tecnici. Si parla di una possibile inserzione come contropartita in un affare di mercato, ma i dettagli non sono ancora ufficiali. La società nerazzurra sta valutando le offerte, mentre il giocatore si prepara a cambiare squadra. La sua cessione rientra nelle mosse di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione.

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di Francesco Aliperta Mercato Inter, il centrocampista classe ’99 non rientra nei piani di Chivu e saluterà i nerazzurri nel calciomercato estivo. È giunta all’epilogo l’avventura in nerazzurro di Davide Frattesi. Il centrocampista saluterà l’Inter nel calciomercato estivo, dopo tre anni e la conquista di due Scudetti. Quest’anno il classe ’99 ha giocato molto poco e quasi sempre male, anche a causa dei numerosi problemi fisici: in ogni caso il giocatore non rientrava e non rientra nei piani di Cristian Chivu. L’Inter proverà a monetizzare sperando nella Premier League, ma non sarà affatto facile: sul mercato il valore dell’ex Sassuolo è precipitato e difficilmente qualche club si presenterà in viale della Liberazione con una proposta superiore ai 2025 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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