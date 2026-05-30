di Francesco Aliperta Mercato Inter, il centrocampista classe ’99 non rientra nei piani di Chivu e saluterà i nerazzurri nel calciomercato estivo. È giunta all’epilogo l’avventura in nerazzurro di Davide Frattesi. Il centrocampista saluterà l’Inter nel calciomercato estivo, dopo tre anni e la conquista di due Scudetti. Quest’anno il classe ’99 ha giocato molto poco e quasi sempre male, anche a causa dei numerosi problemi fisici: in ogni caso il giocatore non rientrava e non rientra nei piani di Cristian Chivu. L’Inter proverà a monetizzare sperando nella Premier League, ma non sarà affatto facile: sul mercato il valore dell’ex Sassuolo è precipitato e difficilmente qualche club si presenterà in viale della Liberazione con una proposta superiore ai 2025 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Frattesi diventa una contropartita? Il centrocampista può inserirsi nell’affare Palestra: i dettagli

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