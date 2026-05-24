Il giornalista ha commentato i dettagli dell’affare tra l’Inter e la Roma per il trasferimento di Koné, affermando che i nerazzurri non verseranno più di 40 milioni di euro. Ha espresso dubbi sulla cifra complessiva, sottolineando che l’accordo non supererà questa soglia. Le sue parole si sono concentrate sulla valutazione economica dell’affare, senza approfondire altri aspetti.

Inter News 24 Mercato Inter, il giornalista esprime forti perplessità sulle cifre dell’affare con la Roma: ecco tutti i dettagli. Manu Koné della Roma resta uno dei nomi principali per il centrocampo dell’Inter in ottica mercato estivo. Il centrocampista francese piace molto alla dirigenza nerazzurra per dare fisicità e dinamismo al reparto, ma l’operazione non si preannuncia affatto semplice, soprattutto dal punto di vista economico. Eppure, su YouTube, Alfio Musmarra si è mostrato piuttosto scettico sulla buona riuscita della trattativa: «Koné? In tanti continuano a spingere su questo fronte, ma vi dico che a 40 milioni l’Inter non arriva. L’anno scorso è arrivata a 35 ed era un giocatore che arrivava da una buona stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Musmarra rivela nuovi dettagli sull’affare Koné: «I nerazzurri non arriveranno a 40 milioni». Le sue parole

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ARRIVA DAVVERO! IL MERCATO DELLINTER SVELA NUOVI DETTAGLI CALDISSIMI! NOTIZIE INTER MILAN

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