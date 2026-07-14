Il festival delle arti di strada inizia mercoledì 15 luglio e durerà fino al 19, coinvolgendo Certaldo Alto e il centro cittadino. La 38esima edizione di Mercantia trasforma il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli e performance che si svolgono in diverse aree del paese. La manifestazione è dedicata al Quarto Teatro e coinvolge artisti internazionali.

Certaldo, 14 luglio 2026 – Al via mercoledì 15 luglio la 38esima edizione di Mercantia, il festival internazionale del Quarto Teatro che fino al 19 luglio animerà il borgo medievale di Certaldo Alto e il centro cittadino, trasformandoli in un grande palcoscenico a cielo aperto. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune di Certaldo ha predisposto un articolato piano che riguarda accessi, viabilità, parcheggi, sicurezza pubblica e modalità di ingresso. Di seguito tutte le informazioni utili. Accesso al borgo. Dal 15 al 19 luglio, a partire dalle ore 17, il Borgo di Certaldo Alto sarà chiuso al traffico veicolare e l'accesso sarà regolamentato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercantia 2026, ci siamo. Al via il festival delle arti di strada: tutte le informazioni utili per viverlo al meglio

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