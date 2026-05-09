Salernitana-Casertana parte la caccia al biglietto | tutte le informazioni utili

Alle 13:00 di oggi sono state messe in vendita le tessere per la partita tra Salernitana e Casertana. La società ha diffuso le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti, che saranno disponibili attraverso i canali ufficiali. La gara si svolgerà nel rispetto delle procedure previste e senza ulteriori dettagli sulle modalità di accesso o restrizioni. Le vendite continueranno fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui