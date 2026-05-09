Salernitana-Casertana parte la caccia al biglietto | tutte le informazioni utili
Alle 13:00 di oggi sono state messe in vendita le tessere per la partita tra Salernitana e Casertana. La società ha diffuso le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti, che saranno disponibili attraverso i canali ufficiali. La gara si svolgerà nel rispetto delle procedure previste e senza ulteriori dettagli sulle modalità di accesso o restrizioni. Le vendite continueranno fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Tempo di lettura: 4 minuti L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 13:00 di oggi — sabato 9 maggio — sono in vendita i tagliandi per assistere a Salernitana-Casertana, gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 202526, in programma mercoledì 13 maggio alle 20:45 allo stadio Arechi. I biglietti saranno acquistabili presso i punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale ed online ( tramite questo link ). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:00 alle 20:00. La vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella provincia di Caserta in tutti i settori.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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