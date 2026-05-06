Milan Femminile al via la vendita dei biglietti per la sfida contro il Parma | tutte le informazioni utili

Il Milan Femminile ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la partita contro il Parma, che si giocherà nell’ultimo match casalingo della stagione a Vismara. Sono state rese note le tariffe e le modalità di acquisto, permettendo ai tifosi di assicurarsi un posto per questa occasione. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento casalingo del campionato per la squadra meneghina.

Ultima chiamata per sostenere il Milan Femminile tra le mura amiche. Le rossonere di Suzanne Bakker si preparano a disputare l’ultima partita casalinga della stagione, un appuntamento che rappresenta l’occasione finale per abbracciare la squadra prima della chiusura del campionato. Domenica 10 maggio alle ore 12.30, alla PUMA House of Football di Vismara (Milano), andrà in scena la sfida contro il Parma, valida per la 21ª giornata di Serie A Women. La classifica consegna un finale sereno: il Milan, reduce dalla sconfitta nel derby contro l'Inter, è ormai lontano sia dalla corsa al terzo posto (valido per la qualificazione in Champions League), sia dalla zona retrocessione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, al via la vendita dei biglietti per la sfida contro il Parma: tutte le informazioni utili Parma-Milan 0-0 | Reti inviolate tra gialloblù e rossonere | #SerieAWomenAthora Notizie correlate Domani si apre la vendita per i biglietti di Milan-Atalanta: ecco tutte le informazioni utiliNella giornata di domani comincerà la vendita per i tagliandi di Milan-Atalanta, prima partita a 'San Siro' nel mese di maggio che potrebbe regalare... Leggi anche: Milan-Udinese, comincia la vendita dei biglietti: ecco tutte le informazioni Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter-AC Milan 1-0, Serie A Women 2025/2026: match report; Roma-Sassuolo e Juventus-Milan: ecco le semifinali della Final Four Primavera; Women, le formazioni ufficiali di Inter-Milan; Inter - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT. Femminile, le formazioni ufficiali del Derby. Nel Milan 3 giocatrici out per infortunioA breve ci sarà il fischio d'inizio del Derby Femminile tra Inter e Milan, di seguito le formazioni ufficiali per la sfida dell'Arena Civica di Milano. INTER WOMEN (3-5-2): ... milannews.it Serie A Femminile, il programma della 20^ giornata: sabato il derby di MilanoIl sito della FIGC riporta il programma della 20^ giornata della Serie A Femminile, in programma nel prossimo week-end: Sarà Roma-Ternana Women la partita della ventesima giornata ... milannews.it Primavera 1 Stadio Vismara, Milano Milan - Parma 4-1 PhotoAgency Calcio Femminile Italiano Scatta la passione. Vivi il calcio femminile da bordocampo. Siamo alla ricerca di fotografi in tutta Italia. Contatta la nostra PhotoAgency per partecipare. #Calcio - facebook.com facebook Milan Femminile, Bakker: "Con l'Inter risultato frustrante, mancati i 3 punti" x.com