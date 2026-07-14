L’Iran ha attaccato due navi nello Stretto di Hormuz, causando la morte di un membro dell’equipaggio e il ferimento di altri otto. Trump ha confermato che le operazioni militari sono riprese.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato poco fa che l’Iran ha attaccato due navi nello Stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell’equipaggio e ferendone altri otto. «Il ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco, definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale», ha scritto il ministero su X. Avviato il terzo attacco consecutivo contro l’Iran, Trump conferma la ripresa delle operazioni militari in Iran. «Il Comando Centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l’Iran, su disposizione del commander-in-chief». Lo scrive il Centcom su X. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Mentre l’Iran ha attaccato due navi a Hormuz, Trump ha confermato la ripresa delle operazioni militari

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#Trump, che ha attaccato l' #Iran insieme a #Israele, vuole essere rimborsato dai paesi del Golfo, che per colpa sua sono stati bombardati in risposta dall'Iran. Dice che vuole soldi per averli protetti, mentre loro lamentano proprio il contrario. #sbronzitutti x.com

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