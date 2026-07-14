Meno plastica e più borracce i progetti green

È stato avviato un progetto per ridurre l’uso di plastica monouso, promuovendo l’impiego di borracce e bicchieri lavabili. Verrà istituito un hub del riuso accessibile alle associazioni e verranno recuperate fontane storiche per incentivare l’uso di acqua di rete. L’obiettivo è favorire l’utilizzo di borracce come alternativa alle bottiglie usa e getta.

Meno plastica usa e getta, più borracce, bicchieri lavabili e acqua di rete. Ma anche un hub del riuso a disposizione delle associazioni e il recupero delle fontane storiche favorendo l’uso di borracce per dissetarsi come alternativa alle bottiglie monouso. Sono alcune delle idee premiate da ’Riuso in Festa’, iniziativa promossa dal Gruppo Hera insieme a 11 Comuni dell’ Appennino bolognese e in collaborazione con Last Minute Market per ridurre i rifiuti durante eventi, manifestazioni e feste di comunità. Il Gruppo Hera continua a investire nello sviluppo della montagna bolognese, tanto più che nel territorio a cui è dedicato il progetto ’Riuso in festa’ si è conclusa recentemente la riorganizzazione dei servizi ambientali con risultati eccellenti in termini di raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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