Con l’arrivo della primavera, molte persone si dedicano alle pulizie di casa, cercando soluzioni più sostenibili. Si discute di come scegliere prodotti per le pulizie domestiche che siano effettivamente ecocompatibili e di quanto detersivo usare nel bucato per ridurre gli sprechi. Viene prestata attenzione alle etichette dei prodotti, per capire quali siano realmente sostenibili e rispettino le norme vigenti. Le pratiche di pulizia si orientano sempre più verso metodi che limitano l’impatto ambientale senza rinunciare alla pulizia efficace.

Articolo. Come scegliere i prodotti per le pulizie domestiche, quanto detersivo mettere nel bucato, quali sono le etichette davvero sostenibili. Alcune dritte per scelte più consapevoli Il 3 maggio 2026 è stato l’« Overshoot Day » dell’Italia, la data simbolica – ma non del tutto – in cui il nostro Paese ha esaurito le risorse naturali che il Pianeta è in grado di produrre in un intero anno. Secondo i dati del Global Footprint Network, organizzazione internazionale di ricerca ambientale, che ogni anno misura l’impronta ecologica delle attività umane e pubblica gli «Overshoot Day» dei diversi Stati, le risorse sono state terminate in appena 123 giorni, tre giorni in meno rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pulizie di primavera green: meno sprechi per una casa più pulita

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