Nuova Casa dell’Acqua a San Giovanni in Marignano | borracce ai bambini per dire stop alla plastica

È stata inaugurata a San Giovanni in Marignano una nuova Casa dell’Acqua situata in via Santa Maria. L’evento ha visto la partecipazione di circa 90 bambini della scuola materna di Santa Maria, coinvolti in un momento dedicato all’educazione ambientale. Durante la cerimonia, sono state distribuite borracce ai piccoli studenti come parte di un’iniziativa per promuovere il consumo di acqua e ridurre l’uso di plastica.

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