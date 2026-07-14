Un uomo di 30 anni si trova in condizioni gravi in ospedale dopo aver contratto la meningite, che si pensa sia stata causata dal virus Toscana. L'infezione si sarebbe sviluppata dopo una puntura di insetto. L’incidente ha portato le autorità sanitarie locali a intervenire con misure di profilassi ambientale nella zona tra la Valtiberina toscana e l’Alta Valle del Tevere. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti.

Sansepolcro, 14 luglio 2026 – Un grave caso di meningite causata dal “Virus Toscana” ha fatto scattare l’allarme sanitario tra la Valtiberina toscana e l’ Alta Valle del Tevere, mobilitando immediatamente le autorità comunali e la Asl per l’avvio delle procedure di profilassi ambientale. La vicenda riguarda un giovane di 35 anni, residente a Sansepolcro e impiegato presso un’azienda di San Giustino. Tutto è iniziato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi quando l’uomo ha accusato i primi, violenti malesseri. La mattina successiva, il tempestivo intervento del medico di famiglia si è rivelato decisivo: il professionista, intuendo l’estrema gravità del quadro clinico, ha evitato ogni esitazione disponendo il trasferimento d’urgenza del paziente al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meningite dopo la puntura da insetto, l’insidia del virus Toscana. Un 30enne grave in ospedale

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