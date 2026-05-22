Si accascia a terra dopo la puntura di un insetto | 52enne muore in ospedale

Un uomo di 52 anni residente a Baricella è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito da una puntura di insetto. Nei giorni precedenti il decesso, era stato ricoverato presso il policlinico Sant’Orsola a Bologna, dove era stato trattato per uno shock anafilattico. L’episodio sarebbe avvenuto dopo la puntura di un imenottero, presumibilmente una vespa o un calabrone. La vittima, originaria di Verona, si era accasciata a terra subito dopo l’insetto.

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