Si accascia a terra dopo la puntura di un insetto | 52enne muore in ospedale
Un uomo di 52 anni residente a Baricella è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito da una puntura di insetto. Nei giorni precedenti il decesso, era stato ricoverato presso il policlinico Sant’Orsola a Bologna, dove era stato trattato per uno shock anafilattico. L’episodio sarebbe avvenuto dopo la puntura di un imenottero, presumibilmente una vespa o un calabrone. La vittima, originaria di Verona, si era accasciata a terra subito dopo l’insetto.
Residente a Baricella, in provincia di Bologna, era originario di Verona Paolo Fravezzi, il 52enne che nei giorni scorsi era stato ricoverato al policlinico Sant’Orsola a causa di un grave shock anafilattico, verosimilmente dovuto alla puntura di un imenottero, come una vespa o un calabrone, che. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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