A “Rezzo” si discute di musica e finanziamenti: un partecipante cita i contributi a Mengo, mentre un altro ricorda che l’ingresso per Arezzo Wave costa solo cinque euro. In pochi minuti, le parole diventano scontri, con alcuni che richiamano i numeri pubblici e altri che evocano ricordi personali. La conversazione si svolge tra tazze di caffè e tavolini di un bar, senza bisogno di microfoni o annunci ufficiali.

A “Rezzo” basta nominare Mengo e Arezzo Wave nella stessa frase per far partire il dibattito. Non serve nemmeno accendere il microfono: qualcuno tira fuori i conti, qualcun altro i ricordi e in cinque minuti siamo già alla guerra civile culturale, naturalmente combattuta al tavolino del bar. La discussione che continua a circolare negli ambienti cittadini parte dai prezzi di alcuni concerti del Mengo. Per i Subsonica si è parlato del biglietto a 45 euro, mentre per un’altra serata il prezzo indicato sarebbe di 35 euro. Fin qui, nulla di scandaloso in assoluto. Gli artisti costano, i palchi pure, la sicurezza non lavora per la gloria e perfino i bagni chimici, esseri assai meno talentuosi dei Subsonica, pretendono di essere pagati. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Mengo coi contributi, Arezzo Wave coi cinque euro: a “Rezzo” la memoria costa più del biglietto

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