La riforma della Corte dei conti finisce alla Consulta | Coi limiti al danno erariale violato il patto sociale coi cittadini

La Corte dei conti ha presentato un ricorso alla Consulta riguardo alla legge Foti, contestando alcuni limiti imposti alla sua attività di accertamento del danno erariale. La questione riguarda la possibilità di contestare determinati comportamenti e la responsabilità di eventuali danni all’erario. La decisione arriva dopo che la Corte aveva espresso dubbi sulla compatibilità di alcune norme con la Costituzione. Ora si attende una pronuncia sulla legittimità delle disposizioni in questione.

La Corte dei conti ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla legge Foti, la riforma della Corte dei conti che, tra gli altri punti, modifica le regole sulla responsabilità per danno erariale, ovvero il danno economico subito dallo Stato o da un ente pubblico a causa di errori, negligenze o cattiva gestione da parte di funzionari, amministratori o dipendenti pubblici. Secondo i giudici, il nuovo sistema rischia di indebolire il principio per cui chi provoca un danno alla pubblica amministrazione deve risarcirlo in modo adeguato, perché introduce limiti che riducono le somme recuperabili. Cosa cambia con la legge Foti. Tra i punti fin dall’inizio più contestati della legge Foti c’è il limite al risarcimento.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: “Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini”Quello disegnato dalla legge Foti è “un sistema che premia l’amministratore incapace e colloca a carico della comunità danneggiata i due terzi del... La passerella crollata tre volte a Maccastorna. “Indagare il possibile danno erariale”: esposto alla Corte dei ContiMaccastorna (Lodi) – Il crollo ripetuto della passerella ciclopedonale sul fiume Adda, tra Maccastorna e Crotta d’Adda, approda alla Corte dei Conti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La riforma della responsabilità amministrativo-contabile - stato - dottrina -; Corte conti, sulla riforma serve leale collaborazione; Centrone (Corte dei conti): Con la riforma del Governo l'indipendenza dei magistrati contabili è a rischio; Corte dei conti, perché la riforma apre il nodo su autonomia delle procure territoriali e danno erariale. Riforma irrazionale: la Corte dei Conti porta il governo davanti alla ConsultaRischia di aprirsi un nuovo scontro tra governo e toghe: la magistratura contabile si rivolge alla Corte costituzionale contro uno dei pilastri della legge ... huffingtonpost.it La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma Foti sul danno erariale: IrragionevoleUn’ordinanza di 80 pagine critica le norme che premierebbero, è la tesi, i funzionari infedeli o poco capaci incaricati di gestire beni e soldi pubblici ... repubblica.it Sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro dopo un precedente annullamento con rinvio ad opera della Cassazione. Per la condanna hanno insistito la Procura Generale e gli avvocati di parte civile Giovanna Fronte e Nazzareno Lopreiato https:/ - facebook.com facebook Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: “Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini” di @paolofrosina x.com