Arezzo R-Esiste a confronto coi candidati | Qual è il futuro sociale di Arezzo?

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo ha ospitato un confronto tra i candidati in vista delle prossime elezioni, incentrato su temi come il welfare, l’accoglienza e la cultura. Durante l’iniziativa sono stati affrontati anche argomenti riguardanti gli spazi pubblici, la partecipazione dei cittadini, i diritti sociali e le disuguaglianze. I partecipanti hanno espresso le loro posizioni e proposte su come migliorare il tessuto sociale della città, con un’attenzione particolare alle questioni che coinvolgono direttamente la vita quotidiana degli abitanti.

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Welfare, accoglienza, cultura, spazi pubblici, partecipazione, diritti sociali e contrasto alle disuguaglianze. Su questi temi la rete Arezzo R-Esiste ha sottoposto un questionario ai candidati sindaco di Arezzo. “L’obiettivo è conoscere le posizioni e le proposte su alcuni temi che riteniamo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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