Meloni a Doha alla cerimonia per la morte di Al Thani
Nella notte, il presidente del Consiglio è arrivato a Doha per partecipare alla cerimonia di condoglianze in occasione della morte di un alto esponente del Qatar. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’Emiro di primo livello, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. La visita ufficiale si è concentrata sulla partecipazione a questo momento di lutto e di rispetto.
– Il presidente del Consiglio è arrivata nella notte a Doha per assistere per la scomparsa di sulla cerimonia di presentazione delle condoglianze a altezza l’Emiro Padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. A presentare le proprie condoglianze anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Al termine della cerimonia, Meloni ha avuto un breve incontro con sua altezza l’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani e con i suoi fratelli. Il rientro a Roma è previsto nel primo pomeriggio di oggi, in tempo utile per consentire al Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei ministri già in programma. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Meloni a Doha per la cerimonia per la morte di Al Thani
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