Medicina il primo settembre via al semestre filtro Ecco le novità e dove ci si può preparare

Notizia in breve

Il primo settembre parte il nuovo semestre di accesso ai corsi di medicina. Il ministero dell’Università ha annunciato le regole per l’iscrizione, che prevedono la selezione di dieci università dove gli studenti potranno studiare. La procedura di iscrizione si svolgerà con un test di ingresso e le domande saranno pubblicate prima dell’avvio delle prove. Le modalità di preparazione e i dettagli sulle date saranno disponibili sui siti delle università coinvolte.