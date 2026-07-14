Medicina il primo settembre via al semestre filtro Ecco le novità e dove ci si può preparare
Il primo settembre parte il nuovo semestre di accesso ai corsi di medicina. Il ministero dell’Università ha annunciato le regole per l’iscrizione, che prevedono la selezione di dieci università dove gli studenti potranno studiare. La procedura di iscrizione si svolgerà con un test di ingresso e le domande saranno pubblicate prima dell’avvio delle prove. Le modalità di preparazione e i dettagli sulle date saranno disponibili sui siti delle università coinvolte.
Il ministero dell’Università ha presentato le regole per l’accesso ai corsi. Andranno scelte 10 università dove studiare. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Matteo Bassetti - Si sono aperte le iscrizioni al Semestre aperto di medicina (13.07.26)
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Il decreto per l’accesso a #Medicina 2026/2027 conferma il semestre aperto e modifica calendario, esami e graduatoria nazionale. Le lezioni partiranno il 1° settembre, con prove il 10 dicembre e l’11 gennaio e tempi più lunghi. x.com
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