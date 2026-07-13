Il decreto per l’anno accademico 2026-2027 conferma le modifiche al semestre filtro di Medicina, dopo le polemiche sollevate. Tra le novità, gli appelli sono stati spostati e sono stati aggiunti cinque minuti in più per i test. La decisione riguarda l’organizzazione delle prove di ammissione agli studi di Medicina, senza ulteriori dettagli su eventuali cambiamenti di altri aspetti del processo di selezione.

Dopo le tante polemiche sul semestre filtro, arriva la conferma tramite il decreto per l’anno accademico 2026-2027 dell’impianto per la selezione degli studenti di medicina. Cambiano le date degli appelli, il calcolo nella graduatoria e l’accesso al secondo semestre. Cambia anche il test: le domande restano 31, ma cambia la proporzione tra risposta multipla e completamento e, soprattutto, ci saranno cinque minuti in più per rispondere. Medicina, il nuovo decreto e il “semestre filtro” Il ministero dell’Università e della ricerca ha emanato un nuovo decreto ministeriale per le procedure di accesso alla laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Semestre filtro di Medicina, le novità del decreto tra appelli spostati e i 5 minuti in più per i test

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Focus semestre filtro con Francesco Cordua: il Decreto che istituisce il Tavolo Tecnico

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