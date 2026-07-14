maxxi paola macchi nominata direttore generale

Lunedì 13 luglio, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAXXI ha nominato Paola Macchi come nuovo Direttore generale. La nomina segue il nuovo Statuto entrato in vigore il 15 giugno e la designazione del Ministro della Cultura. Macchi, che ricopriva già il ruolo di Segretario generale, assume ora la guida della fondazione. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio.

Lunedì 13 luglio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAXXI, ai sensi del nuovo Statuto entrato in vigore il 15 giugno scorso e su designazione del Ministro della Cultura, ha nominato Direttore generale della Fondazione Paola Macchi, già Segretario generale. Congratulazioni a Paola Macchi, con i migliori auspici di buon lavoro per questo importante incarico – dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli – La sua esperienza rappresenta una garanzia per l’attuazione del modello organizzativo introdotto dallo Statuto. Sono certo che il suo impegno contribuirà a rafforzare il ruolo del Museo come punto di riferimento dell’arte, dell’architettura e della creatività contemporanea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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