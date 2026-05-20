Chiesi annuncia nuova governance | Maria Paola Chiesi nominata Presidente

Chiesi ha comunicato oggi la nomina di Maria Paola Chiesi come nuova Presidente del Consiglio di Amministrazione, sostituendo Alessandro Chiesi, che termina il suo mandato dopo quasi tre anni. La nomina segue un processo di pianificazione interna e viene ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda. Alessandro Chiesi continuerà a ricoprire altri ruoli all’interno dell’azienda, senza ulteriori dettagli sul nuovo assetto di governance. La comunicazione riguarda esclusivamente la nomina e i termini della transizione.

Chiesi ha annunciato oggi un cambiamento pianificato nella leadership del proprio Consiglio di Amministrazione: Maria Paola Chiesi è stata nominata Presidente del CdA, succedendo ad Alessandro Chiesi, che conclude il proprio mandato dopo quasi tre anni nel ruolo e continuerà ora a ricoprire la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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