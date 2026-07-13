roma paola macchi nuova direttrice generale del museo maxxi

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maxxi ha nominato Paola Macchi come nuova direttrice generale del museo. La decisione è stata presa il 13 luglio, in conformità con il nuovo Statuto entrato in vigore il 15 giugno e su indicazione del ministro della Cultura. Macchi, che ricopriva già il ruolo di segretaria generale, assume ora la guida del museo.

Paola Macchi è la nuova direttrice generale del Maxxi di Roma. Lo ha deciso oggi 13 luglio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maxxi, «ai sensi del nuovo Statuto entrato in vigore il 15 giugno scorso e su designazione del ministro della Cultura», nominando la funzionaria che era già segretaria generale. «Congratulazioni a Paola Macchi, con i migliori auspici di buon lavoro per questo importante incarico - dichiara il ministro della Cultura Alessandro Giuli -. La sua esperienza rappresenta una garanzia per l'attuazione del modello organizzativo introdotto dallo Statuto. Sono certo che il suo impegno contribuirà a rafforzare il ruolo del Museo come punto di riferimento dell'arte, dell'architettura e della creatività contemporanea. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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