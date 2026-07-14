Un'operazione di "carattere strategico" ha smantellato all'alba di oggi, martedì 14 luglio, i vertici della 'ndrangheta reggina, svelando l'esistenza di un vero e proprio direttorio unitario che governava la città. Nell'operazione sono stati impegnati oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri che hanno eseguito 79 provvedimenti cautelari (73 in carcere e 6 ai domiciliari), colpendo le proiezioni urbane delle storiche e blasonate famiglie De Stefano, Tegano, Condello e Lo Giudice. L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, ha confermato l'esistenza di una "sorta di confederazione tra le organizzazioni" operanti nei vari quartieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Calabria.

© Iltempo.it - Maxi blitz contro la 'ndrangheta a Reggio Calabria. Meloni: "Lo Stato non si piega, colpo durissimo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

‘Ndrangheta, maxi blitz a Reggio Calabria: 79 arresti contro i clan De Stefano, Tegano e Condello. Meloni: “Lo Stato non si piega”A Reggio Calabria, durante un'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati eseguiti 79 arresti contro i clan De Stefano, Tegano e...

Reggio Calabria, maxi operazione DDA contro 'Ndrangheta: 79 arresti, Meloni: "Colpo durissimo alla mafia" - VIDEONella mattinata si sono svolti oltre 70 arresti in tutta la regione durante un’operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Temi più discussi: Reggio Calabria, maxi blitz contro la ‘ndrangheta: 79 arresti tra i clan storici – VIDEO; Maxi blitz a Reggio Calabria: 79 persone in manette; Maxi blitz antimafia a Reggio: 79 misure cautelari contro cosche di 'ndrangheta - Reazioni; ‘Ndrangheta, maxi blitz a Reggio Calabria: 79 arresti. Colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello · LaC News24.

Maxi blitz contro la ‘ndrangheta, 79 arresti a Reggio Calabria x.com

Maxi blitz contro la ’ndrangheta a Reggio Calabria: 79 arresti e colpo alle cosche del mandamento CentroNelle prime ore di questa mattina, una imponente operazione di polizia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) di Reggio Calabria ha assestato un colpo durissimo alla criminalità or ... strettoweb.com

Maxi operazione contro la 'ndrangheta: 79 arresti. Meloni: Lo Stato non si piegaLe indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria hanno portato alla luce diversi reati per associazione mafiosa ... msn.com