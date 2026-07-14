Max Allegri al Napoli la presentazione del nuovo allenatore oggi in diretta dal Teatro San Carlo | dove vederla in TV e streaming LIVE

La presentazione di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli si svolge oggi alle 11:30 nel Teatro San Carlo. L’evento viene trasmesso in diretta televisiva e streaming, permettendo di seguire il momento in cui l’ex tecnico di successo si presenta ufficialmente alla stampa e ai tifosi. L’intera cerimonia si tiene nel celebre teatro partenopeo, con Allegri che si presenta davanti alle telecamere per la prima volta in questa nuova avventura.

La presentazione in diretta del nuovo allenatore Max Allegri a Napoli: in diretta oggi dal San Carlo alle ore 11:30. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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