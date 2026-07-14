Max Allegri al Napoli la presentazione del nuovo allenatore oggi in diretta dal Teatro San Carlo | dove vederla in TV e streaming LIVE

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presentazione di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli si svolge oggi alle 11:30 nel Teatro San Carlo. L’evento viene trasmesso in diretta televisiva e streaming, permettendo di seguire il momento in cui l’ex tecnico di successo si presenta ufficialmente alla stampa e ai tifosi. L’intera cerimonia si tiene nel celebre teatro partenopeo, con Allegri che si presenta davanti alle telecamere per la prima volta in questa nuova avventura.

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La presentazione in diretta del nuovo allenatore Max Allegri a Napoli: in diretta oggi dal San Carlo alle ore 11:30. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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