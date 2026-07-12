Mathieu van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026, coprendo i 155 chilometri da Brive – La Gaillarde a Ussel in 3 ore 27 minuti e 51 secondi. La vittoria è arrivata in una volata ristretta. La tappa si è conclusa con il corridore in testa, dopo aver percorso il percorso in un tempo di circa tre ore e mezza. Nessun altro dettaglio sulla classifica generale o sui partecipanti è stato fornito.

Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech) ha vinto, in volata ristretta, la nona tappa del 113° Tour de France, coprendo i 155 chilometri da Brive – La Gaillarde fino a Ussel in 3h27”51?. Il tre volte vincitore della Parigi-Roubaix ha regolato allo sprint i suoi tre compagni di fuga, nell’ordine il norvegese Tobias Johannssen (Uno-X Mobility), il britannico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e il francese Alex Baudin (EF Education Easy Post). Resta immutata la classifica generale con il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in maglia gialla con un margine di 2’42” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e di 3’27” sul compagno di squadra, il messicano Isaac Del Toro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: van der Poel, lezione di ciclismo sul Massiccio Centrale

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RESUMEN ETAPA 9 TOUR DE FRANCIA 2026/VAN DER POEL TRIUNFA ISAAC DEL TORO Y POGACAR HOY

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