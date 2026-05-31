Pamela Prati | Soffro di claustrofobia cronica ho paura del chiuso Reciterò in un film per Pupi Avati

L'attrice annuncia il ritorno sul set in un film del regista Pupi Avati. In un'intervista, ha riferito di soffrire di claustrofobia cronica, che le impedisce di prendere l'aereo e di tornare in Sardegna, sua terra natale. La condizione le provoca paura degli ambienti chiusi. La partecipazione al film è prevista a breve, ma la limitazione legata alla claustrofobia rappresenta un ostacolo nei suoi spostamenti.

Pamela Prati tornerà sul grande schermo in un film di Pupi Avati, ma sul fronte privato l'attrice confessa di dover fare i conti con un pesante limite: una forma di claustrofobia cronica che le impedisce di prendere l'aereo e di fare ritorno nella sua terra natale, la Sardegna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pamela Prati: «Pupi Avati mi ha chiamata per un film, interpreterò una gitana degli anni ’50»Pamela Prati ha annunciato di aver ricevuto una chiamata da Pupi Avati per partecipare a un suo film.

‘Nel tepore del ballo’: il trailer del nuovo film di Pupi AvatiÈ stato diffuso il trailer del nuovo film di Pupi Avati, intitolato 'Nel tepore del ballo'.

Pamela Prati: Mamma mi manca molto: ricordo il suo profumo quando veniva a trovarmi in orfanotrofio. Pupi Avati mi ha chiamata per un filmPamela Prati è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio su Rai1. Nel corso dell'intervista, ha ... leggo.it

Paolo Cantara, chi è il papà di Pamela Prati | Abbandonata da piccola, soffrii molto la sua assenzaPamela Prati parla di suo papà Paolo Cantara e ammette di aver sofferto molto la sua assenza: Il suo riferimento mi è mancato tanto ... ilsussidiario.net