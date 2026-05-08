Kris Jenner e gli effetti collaterali dell'Ozempic | Non riuscivo più a lavorare ho dovuto smettere
Kris Jenner ha condiviso le sue esperienze con l'Ozempic, un farmaco molto discusso nel mondo del dimagrimento. La manager e figura nota del settore ha spiegato di aver avuto effetti collaterali che le hanno impedito di continuare a lavorare, affermando di sentirsi male e di essere stata così debilitata da dover interrompere l’assunzione del farmaco. La sua testimonianza si aggiunge alle numerose voci che circondano l’uso di questo medicinale.
Kris Jenner, manager e matriarca del clan Kardashian-Jenner racconta gli effetti collaterali dell'Ozempic, il farmaco diventato un trend per il dimagrimento: "Mi ha debilitata, mi sentivo male".🔗 Leggi su Fanpage.it
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