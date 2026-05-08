Kris Jenner e gli effetti collaterali dell'Ozempic | Non riuscivo più a lavorare ho dovuto smettere

Kris Jenner ha condiviso le sue esperienze con l'Ozempic, un farmaco molto discusso nel mondo del dimagrimento. La manager e figura nota del settore ha spiegato di aver avuto effetti collaterali che le hanno impedito di continuare a lavorare, affermando di sentirsi male e di essere stata così debilitata da dover interrompere l’assunzione del farmaco. La sua testimonianza si aggiunge alle numerose voci che circondano l’uso di questo medicinale.

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Kris Jenner, manager e matriarca del clan Kardashian-Jenner racconta gli effetti collaterali dell'Ozempic, il farmaco diventato un trend per il dimagrimento: "Mi ha debilitata, mi sentivo male".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Kris Jenner, parole preoccupanti sull'Ozempic: "Mi ha fatto male, ho dovuto smettere"Il fenomeno Ozempic continua a far discutere, ma questa volta il racconto non riguarda una trasformazione miracolosa, bensì i rischi legati agli... Sam Davies shock: “Ho perso 6kg, non riuscivo più a muovermi”, l’infezione causata dal campo sinteticoLa storia di Sam Davies, rugbista gallese che milita nel Grenoble ha dell'incredibile, ha contratto una infezione per cui ha rischiato non camminare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il caschetto giapponese di Kris Jenner al Met Gala 2026: sta bene a tutte e ringiovanisce le over 50; Bad Bunny incontra le Kardashian al Met Gala (dopo Kendall): il video virale; Met Gala 2026, lo strano incontro tra Bad Bunny e le Kardashian; Met Gala pre-party da Bezos, Vittoria Ceretti sensualissima in trasparenze. Kris Jenner e il suo segreto di bellezza: l’Ozempic mi ha fatto ammalare, ora punta ai peptidiKris Jenner abbandona Ozempic e svela la sua soluzione rivoluzionaria: peptidi e integratori per più energia e benessere. rumors.it Kris Jenner: L'Ozempic mi ha fatta stare maleLa madre delle sorelle Kardashian ha smesso di prendere il farmaco a causa degli effetti avversi sul suo organismo ... tgcom24.mediaset.it Kris Jenner: "Sono stata male dopo aver preso l'Ozempic" #krisjenner tgcom24.mediaset.it/people/kris-je… x.com Moda, spettacolo e cultura pop: questa edizione del Met Gala ne ha per tutti i gusti. Teyana Taylor indossa un custom Tom Ford che è un insieme di fili color silver che ricopre interamente il corpo e la testa. Kris Jenner sceglie una vestaglia preziosa e scintillan - facebook.com facebook