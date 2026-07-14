Una ricerca ha analizzato l’impatto dell’organizzazione sulla sicurezza del paziente nelle sale operatorie. Lo studio evidenzia come la gestione dei materiali e degli strumenti possa influenzare i livelli di sicurezza durante gli interventi. La complessità organizzativa di queste strutture richiede un equilibrio tra efficienza e rispetto degli standard di sicurezza.

La gestione di una sala operatoria moderna rappresenta una delle sfide organizzative e logistiche più complesse all’interno delle strutture sanitarie, dove la massima efficienza deve convivere con standard di sicurezza assoluti. In questo ambiente ad altissima criticità, ogni singolo minuto risparmiato e ogni movimento ottimizzato possono fare la differenza sul successo di un intervento e sulla ripresa del paziente. La pianificazione e la disposizione dei materiali non rispondono a una semplice esigenza d’ordine, ma incidono direttamente sul controllo dei costi di gestione, sull’abbattimento dei tempi morti e sulla qualità complessiva delle cure erogate. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Materiali e strumenti in sala operatoria: l’impatto dell’organizzazione sulla sicurezza del paziente

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