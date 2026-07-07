In sala operatoria, l’ipnosi viene impiegata come supporto all’anestesia durante procedure cardiologiche complesse. Questa tecnica viene utilizzata per favorire ricordi più positivi tra i pazienti, affiancandosi all’anestesia tradizionale. La pratica si sta diffondendo in ambito chirurgico, con un impiego crescente nelle operazioni di questo tipo. Non sono stati segnalati eventi avversi o complicazioni legate all’utilizzo dell’ipnosi in questi contesti.

Firenze, 7 luglio 2026 – L'ipnosi entra sempre più spesso in sala operatoria e diventa un valido alleato dell'anestesia tradizionale nelle procedure cardiologiche più complesse. Accade all'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, dove da circa due anni questa tecnica viene impiegata con risultati incoraggianti e dove, finora, è stata utilizzata con successo in 15 interventi. Un'esperienza che potrebbe presto aprire nuovi scenari non solo per la cardiologia dell'ospedale fiorentino, ma anche per altre strutture dell'Asl Toscana centro. Ipnosi usata durante le complesse operazioni al cuore. Il progetto nasce all'interno della struttura complessa di Cardiologia diretta da Tania Chechi e riguarda l'utilizzo dell'ipnosi clinica durante procedure cardiologiche complesse e invasive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cuore, l’ipnosi in sala operatoria come ‘alleato’ dell’anestesia: “Così i pazienti ne hanno un ricordo felice”

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