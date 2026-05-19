Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, possono causare problemi di malnutrizione nei pazienti a causa dell’infiammazione e delle alterazioni intestinali. Nonostante la loro diffusione, molti medici si concentrano esclusivamente sulla cura farmacologica senza valutare adeguatamente lo stato nutrizionale dei pazienti. Secondo recenti dati, circa l’80% di chi soffre di queste patologie non viene sottoposto a controlli specifici sulla nutrizione, anche se questa rappresenta un aspetto fondamentale nel percorso di cura.

C uriamo l’intestino con i farmaci, senza però preoccuparci della nutrizione. È questo il paradosso italiano nella gestione delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI): ben 4 pazienti su 5 non ricevono mai una valutazione nutrizionale. Il risultato è che circa il 20% dei 250mila pazienti italiani con MICI, ovvero malattia di Crohn e colite ulcerosa, si trova in una condizione di rischio nutrizionale. Un totale di circa 50mila persone. Ne parlano gli esperti in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, che si celebra il 19 maggio. Intestino, sei cibi nemici del microbiota X Leggi anche › La nutrizionista risponde. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’intestino, se interessato da malattia di Crohn o colite ulcerosa può portare il paziente alla malnutrizione. Ecco gli strumenti a disposizione del medico e del paziente stesso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quarto Master Trattamento Multidisciplinare delle MICI al via: metodologia e obiettivi

Sullo stesso argomento

Colite ulcerosa e malattia di Crohn, in Sicilia ci convivono fra 22 mila e 25 mila persone: numeri in aumento tra i bambiniIn Sicilia tra 22 mila e 25 mila persone convivono con malattie infiammatorie croniche intestinali, come colite ulcerosa e malattia di Crohn,...

Vitamina D e intestino: il legame che potrebbe influenzare la colite ulcerosaLa vitamina D aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a ridurre il rischio di colite ulcerosa? Alcuni recenti studi hanno trovato un legame tra...

Che cos’è il morbo di Crohn? Sintomi, cause e come si cura la malattia che colpisce l’intestino e il colonQuesta malattia cronica è stata trattata all’ospedale di Reggio Emilia con una particolare tecnica robotica innovativa su una giovane paziente a cui sono stati asportati colon e retto ... ilrestodelcarlino.it

Crohn, un dispositivo per monitorare l’infiammazione nell’intestinoCome uno spioncino, attraverso cui monitorare la salute dell’intestino, per supportare diagnosi di malattia, controllare il decorso post operatorio o l’efficacia delle terapie. O ancora da usare come ... repubblica.it