A Matera, un ragazzo di 26 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver danneggiato l’abitazione e minacciato di morte i genitori. L’episodio è avvenuto in seguito al rifiuto dei genitori di fornirgli denaro. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in flagranza di reato. Il giovane è stato portato in custodia e l’episodio è stato segnalato alle autorità competenti.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia a Matera, dove un giovane di 26 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo una violenta lite domestica. L’episodio è stato originato da una richiesta di denaro avanzata dal ragazzo ai genitori, che hanno rifiutato. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dopo che il giovane ha minacciato i familiari e danneggiato oggetti all’interno dell’abitazione. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato a seguito di una segnalazione che riferiva di una violenta lite domestica in un appartamento di Matera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Matera, i genitori gli negano i soldi e lui devasta casa e li minaccia di morte: arrestato 26enne

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