Valle Caudina minaccia i genitori con un coltello per avere soldi | arrestato

A Valle Caudina, un uomo di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri di San Martino Valle Caudina dopo aver minacciato i genitori con un coltello per ottenere denaro. L’uomo, pregiudicato e senza occupazione, è stato colto in flagrante mentre esercitava estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori, quest'ultimi entrambi disabili. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente, portando all’arresto dell’individuo nel corso della stessa operazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne, pregiudicato e disoccupato, responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e del padre disabile. Nel pomeriggio di ieri, i militari sono intervenuti su richiesta della donna 66enne che, dopo essere stata aggredita e minacciata dal figlio che pretendeva denaro, si era rifugiata a casa dei vicini e aveva allertato il 112 in forte stato di agitazione. Immediatamente giunti sul posto, i Carabinieri hanno ascoltato la testimonianza dei presenti e dei vicini da cui emergeva una perdurante condizione di disagio familiare, dovuta ai ripetuti maltrattamenti subiti dagli anziani, culminati nel tentativo di scaraventare il padre giù dalle scale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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