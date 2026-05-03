"Datemi i soldi". Torna a terrorizzare i genitori ma finisce in manette. La polizia ha arrestato un 37enne per non avere rispettato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori. L’uomo infatti era già finito nel mirino degli inquirenti, che sotto il coordinamento della Procura di Spoleto, qualche mese fa, avevano fatto emergere una serie di violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei suoi stretti familiari. Per molti mesi, infatti, aveva minacciato ed intimidito i propri genitori, pressandoli con continue richieste di denaro, alle quali, nella gran parte dei casi, gli stessi avevano ceduto per timore di reazioni violente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Voglio i soldi", tormenta i genitori. Arrestato davanti alla loro casa

Mistress Shows Up to Provoke the Wife,Exposed on the Spot—Husband Kneels Publicly to Beg Forgiveness

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