Massa Lubrense sub trovato morto a Marina di Puolo | disposta l’autopsia

Notizia in breve

Un sub di 54 anni è stato trovato morto a Marina di Puolo, a Massa Lubrense. La Procura ha disposto un’autopsia per determinare le cause del decesso. Tra le ipotesi considerate ci sono una ferita provocata dall’elica di un natante o un malore durante l’immersione. La procura sta analizzando gli elementi raccolti sul luogo.