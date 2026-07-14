Massa Lubrense sub trovato morto a Marina di Puolo | disposta l’autopsia
Un sub di 54 anni è stato trovato morto a Marina di Puolo, a Massa Lubrense. La Procura ha disposto un’autopsia per determinare le cause del decesso. Tra le ipotesi considerate ci sono una ferita provocata dall’elica di un natante o un malore durante l’immersione. La procura sta analizzando gli elementi raccolti sul luogo.
La Procura di Torre Annunziata vuole chiarire le cause del decesso del sub 54enne, avvenuto a Massa Lubrense. Tra le ipotesi al vaglio una possibile ferita provocata dall’elica di un natante o un malore durante l’immersione. La Procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia sul corpo di Luigi Belardo, il sub di 54 anni trovato morto nelle acque di Marina di Puolo, a Massa Lubrense, in provincia di Napoli. L’uomo, residente a Ravenna ma originario della Campania, è stato recuperato a circa trenta metri di profondità in un tratto di mare della costiera sorrentina. Belardo stava effettuando un’immersione autorizzata insieme ad altri compagni. 🔗 Leggi su 2anews.it
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