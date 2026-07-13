Un sub di 50 anni è stato trovato morto domenica 12 luglio nelle acque di fronte al Capo Massa, nella Marina di Puolo a Massa Lubrense. L’uomo si era immerso, ma è stato rinvenuto senza vita con ferite alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause delle ferite o sulle circostanze dell’incidente.

Un sub è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio nelle acque di fronte al Capo Massa, località della Marina di Puolo nel territorio di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina. Non se ne conosce ancora l'identità se non che ha intorno ai 50 anni e che era arrivato sul posto assieme ad un gruppo di appassionati provenienti da Forlì ed era impegnato in alcune immersioni organizzate da un diving di Castellammare di Stabia. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato privo di vita al culmine di ricerche scattate quando i suoi compagni, non vedendolo riemergere, hanno dato l'allarme. Sul posto sono così... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Marina di Puolo a Massa Lubrense, sub di 50 anni si immerge ma viene ritrovato morto: aveva ferite alla testa

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