Un sub di 54 anni è stato trovato morto nelle acque di fronte al Capo Massa, nella Marina di Puolo, domenica 12 luglio. Il sub era stato visto immergersi prima del ritrovamento, e sul suo corpo sono state trovate ferite alla testa. La salma è stata recuperata nel tardo pomeriggio. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Un sub è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio nelle acque di fronte al Capo Massa, località della Marina di Puolo nel territorio di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina. L'uomo, Luigi Belardo, 54 anni, originario della provincia di Napoli ma residente in provincia di Ravenna, era arrivato sul posto assieme ad un gruppo di appassionati provenienti da Forlì ed era impegnato in alcune immersioni organizzate da un diving di Castellammare di Stabia. Il corpo di Belardo è stato ritrovato privo di vita al culmine di ricerche scattate quando i suoi compagni, non vedendolo riemergere, hanno dato l'allarme. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Marina di Puolo a Massa Lubrense, sub di 54 anni si immerge ma viene ritrovato morto: aveva ferite alla testa

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