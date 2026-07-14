Martina Colombari ha condiviso uno scatto senza trucco e capelli spettinati, con i ricci raccolti in mano e uno sguardo diretto. La modella ha commentato che molte persone sono insicure del proprio aspetto. La foto mostra un volto naturale, senza filtri o ritocchi. La pubblicazione ha generato commenti di apprezzamento tra i follower.

Martina Colombari torna a mostrarsi ai suoi follower con un nuovo scatto acqua e sapone, capelli ricci raccolti in una mano e sguardo diretto, senza filtri e senza trucco. Un gesto tutt’altro che nuovo per l’e x Miss Italia, che negli anni ha fatto della naturalezza una delle caratteristiche più apprezzate da chi la segue. Nella foto pubblicata su Instagram, l’attrice romagnola appare in un momento casalingo, con una semplice t-shirt verde e i riccioli biondi scompigliati da una mano che li solleva con naturalezza. Il viso, senza traccia di make-up, mostra una pelle luminosa e qualche piccola imperfezione lasciata volutamente in vista, in perfetta linea con quella filosofia di semplicità che Colombari porta avanti da tempo sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Martina Colombari si mostra senza trucco e spettinata: “Troppe persone insicure del proprio aspetto”

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