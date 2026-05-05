D aily Talks with Martina” è il progetto realizzato da iO Donna insieme a Magnesio Supremo, che racconta una giornata nella vita di Martina Colombari – attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1991 – attraverso un video intimo e spontaneo. Il racconto segue diversi momenti della sua routine: dalla colazione del mattino alle call di lavoro, dallo studio dei copioni all’allenamento a casa, fino alla preparazione per uscire la sera. Una giornata normale, fatta di impegni e pause, in cui piccoli rituali diventano strumenti per ritrovare energia ed equilibrio. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Martina Colombari e il Magnesio come rituale quotidiano

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