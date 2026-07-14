L'ex fidanzato di Martina Carbonaro si è presentato in tribunale e, tra le lacrime, ha chiesto scusa per il gesto che ha portato alla morte della ragazza, avvenuta con colpi di pietra. Ha aggiunto di non perdonarsi, affermando di aver sbagliato gravemente. La testimonianza è stata resa durante il processo, mentre la vittima non può più raccontare la sua versione. La vicenda riguarda il tragico episodio di violenza che ha portato alla morte di Carbonaro.

«Chiedo scusa per quanto ho fatto a Martina, ma non chiedo perdono perché non perdono neanche me stesso». Ha preso la parola in aula per alcune dichiarazioni spontanee il 20enne Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzatina Martina Carbonaro, la 14enne uccisa un anno fa a colpi di sasso all'interno di una struttura dell'ex stadio di Afragola. Il giovane sta affrontando il processo in Corte d'Assise a Napoli ed è collegato in videoconferenza dal carcere.«Non ho mai minacciato lei né altri - ha affermato Tucci - c'è un messaggio che abbiamo sentito alla scorsa udienza - "devi morire per amore". 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Martina Carbonaro uccisa a colpi di pietra, l'ex fidanzato Tucci in lacrime al processo: chiedo scusa, non mi perdono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Martina Carbonaro uccisa a pietrate, Alessio Tucci a processo

Notizie e thread social correlati

Afragola, Martina Carbonaro uccisa a colpi di pietra: si apre processo all’ex Alessio TucciAl Tribunale di Afragola si è aperto il processo contro un uomo accusato di aver ucciso una ragazza di 14 anni il 26 maggio 2025.

Femminicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci: «Chiedo scusa ma non perdono»L’uomo coinvolto nel femminicidio di Martina Carbonaro ha detto di non perdonarsi e di chiedere scusa, ma di non voler perdonare se stesso.

Temi più discussi: Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro: perseguita una 17enne per mesi, arrestato 23enne; Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro, arrestato 23enne; Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro, arrestato 23enne a Casoria dopo minacce a una minore; Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro, preso stalker a Casoria.

Processo Martina Carbonaro, l’ex in lacrime: Chiedo scusa, per me nessun perdonoDichiarazioni spontanee di Alessio Tucci, collegato in videoconferenza con l’udienza. Le volevo bene. La mamma della quattordicenne uccisa ascolta e scuote la testa ... msn.com

Femminicidio di Martina Carbonaro, l’assassino Alessio Tucci in lacrime in aula: Non perdono me stessoDurante l'udienza il 20enne reo confesso è in videoconferenza e si rivolge alla madre della vittima, Enza Cossentino, presente in aula ... fanpage.it

Omicidio Carbonaro, la 14enne si confidava con l'Ai: Vuole controllare il mio cellulare. Le chat a processo, lui scriveva: Devi morire per amore reddit