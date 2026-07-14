Durante l'udienza del processo per il femminicidio di una quattordicenne avvenuto ad Afragola, l’ex ha affermato di non comprendere cosa sia successo e di non voler chiedere perdono. La Corte di Assise di Napoli ha ascoltato le sue dichiarazioni, nel corso di una nuova sessione. La vicenda riguarda il delitto avvenuto il 26 maggio dell’anno precedente.

Il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la14enne uccisa il 26 maggio dello scorso annoad Afragola, è proseguito con una nuova udienza davanti alla Corte di Assise di Napoli. Al centro dell’attenzione le dichiarazioni spontanee rese da Alessio Tucci, l’ex fidanzato della ragazza e imputato nel procedimento, collegato in videoconferenza dal carcere. Nel suo intervento, Tucci ha espresso nuovamente il proprio dispiacere per quanto accaduto, affermando di provare un profondo senso di colpa. “Chiedo scusa, ma il perdono non potrei mai chiederlo, perché non perdono neanche me stesso”, ha dichiarato davanti ai giudici. Inoltre, l’imputato ha sostenuto di non riuscire ancora a spiegarsi quanto avvenuto il giorno dell’omicidio, definendolo un “incubo” che continua a tormentarlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Martina Carbonaro, in aula le parole dell’ex: “Non capisco cosa sia successo, ma non chiedo perdono”

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