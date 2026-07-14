Durante l'udienza a Napoli, il 20enne accusato dell'omicidio della sua ex fidanzata ha fatto una dichiarazione spontanea, chiedendo scusa ma non perdono. L'uomo, reo confesso, ha espresso il suo dispiacere per la vittima. L'udienza riguarda il procedimento giudiziario avviato dopo il delitto avvenuto nel maggio dell'anno precedente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul processo o sulle accuse specifiche.

"Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non il perdono". È iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, il 20enne reo confesso, l'udienza del processo a Napoli per l'omicidio della sua ex fidanzata Martina Carbonaro avvenuto nel maggio dello scorso anno., Il giovane, visibilmente commosso, ha pronunciato queste parole davanti alla mamma della vittima, Enza Cossentino, che però ha ricambiato con uno sguardo severo e scuotendo ripetutamente il capo attraverso uno dei monitor presenti nell'aula 116 del tribunale. Com'è noto, infatti, dopo le intemperanze tra le due famiglie avvenute in occasione della prima udienza, Tucci può essere presente al processo solo in videoconferenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, omicidio di Martina Carbonaro, l'ex in lacrime: "Chiedo scusa, ma non il perdono"

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Femminicidio Martina Carbonaro, l'ira e le urla di mamma e papa dopo le minacce di morte

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